Premier League 2021 2022 | Southampton travolge il Brentford 4-1

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il4-1 ilnella sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di. Partita mai in discussione per i padroni di casa, che passano in vantaggio dopo appena 5 minuti grazie al colpo di testa di Jan Bednarek, che finalizza in rete il corner calciato da Ward-Prowse. Gli ospiti rispondono al 23? con Vitaly Janelt, ben servito da Bryan Mbeumo. L’autogol di Fernandez (37?) però riporta in vantaggio il, che chiude così in vantaggio 2-1 il primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa schiacciano il piede sull’acceleratore e incrementano con la rete di Armando Broja (49?), seguita al 70? da quella di Che Adams per il definitivo 4-1. Ilconquista così tre ...

Il resoconto di Southampton-Brentford, sfida del campionato di Premier League 2021/2022: i padroni di casa vincono con un secco 4-1.