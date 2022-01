Preferiti del mese di gennaio tra skincare | makeup | capelli e smalti

Leggi su dilei

(Di martedì 11 gennaio 2022) Potevo non iniziare il 2022 con una selezione di prodottivariegata, che toccasse ogni aspetto del beauty? Una routinecompleta per la sera, un siero viso per il giorno che fa da jolly anche per quanto riguarda il, una spazzola che ha cambiato drasticamente il modo in cui faccio la piega, un rossetto che è diventato il mio must have quotidiano e degliche non hanno nulla da invidiare a quello semipermanente. Pronti a scoprire i prodottideldi? Comfort Zone Sublime Skin Lozione, Siero E Crema Viso Conosco da tempo il marchio Comfort Zone ma non avevo mai provato niente prima della linea Sublime Skin. Texture ricca e avvolgente, questi prodotti coccolano la pelle lasciandola morbida, nutrita e idratata. Avevo paura ...