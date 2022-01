Porsche - Addio al progetto Artemis | lammiraglia elettrica si farà a Lipsia

Leggi su quattroruote

(Di martedì 11 gennaio 2022) Laavrebbe deciso di abbandonare il, il programma per lo sviluppo di una nuova ammiragliainsieme ai brand Audi e Bentley e la relativa produzione nell'impianto di Hannover della VW Commercial Vehicles: a riportare la notizia è stata la rivista specializzata Automobilwoche, aggiungendo che la Casa di Zuffenhausen, per ritirarsi dal, dovrebbe sborsare fino a 100 milioni di euro per compensare la perdita produttiva subita dalla divisione del gruppo Volkswagen specializzata in furgoni e mezzi da lavoro. Produzione a. La decisione della, frutto probabilmente della ricerca di una maggior autonomia da parte della direzione aziendale rispetto all'obiettivo della massimizzazione delle sinergie perseguito dai vertici di ...