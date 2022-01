Polonia, Cannavaro rifiuta la panchina: ecco il perchè della scelta (Di martedì 11 gennaio 2022) Fabio Cannavaro ha rifiutato la possibilità di diventare CT della Nazionale polacca: il motivo della scelta dell’ex difensore Come riportato da Sky Sport, in queste ore Fabio Cannavaro ha rifiutato ufficialmente la corte della Polonia, che aveva pensato a lui come prossimo Commissario Tecnico della Nazionale. Il motivo? Centrano gli spareggi per Qatar 2022. Con così poco tempo a disposizione per preparare i prossimi impegni, l’ex difensore non se l’è sentita di accettare l’incarico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Fabiohato la possibilità di diventare CTNazionale polacca: il motivodell’ex difensore Come riportato da Sky Sport, in queste ore Fabiohato ufficialmente la corte, che aveva pensato a lui come prossimo Commissario TecnicoNazionale. Il motivo? Centrano gli spareggi per Qatar 2022. Con così poco tempo a disposizione per preparare i prossimi impegni, l’ex difensore non se l’è sentita di accettare l’incarico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

