Politica sotto choc, il Presidente Italiano è morto (Di martedì 11 gennaio 2022) È morto David Maria Sassoli, Presidente Italiano del Parlamento Europeo eletto nelle liste del Partito Democratico. Aveva 65 anni e, prima di dedicarsi alla Politica, ha avuto una lunga carriera di giornalista nel servizio pubblico fino a diventare vice direttore del Tg1 dal 2006 al 2009. Sassoli era ricoverato dallo scorso 26 dicembre per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”, come era sta reso noto nella giornata di ieri. Sassoli si è spento alle 1.15 di oggi – martedì 11 gennaio 2022 – presso il Centro di Riferimento oncologico di Aviano in provincia di Pordenone. Lascia la moglie Alessandra Vittorini e due figli. La carriera: dal giornalismo in Rai alla Politica in Europa Il 3 luglio del 2019 era stato eletto per il suo terso mandato ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 gennaio 2022) ÈDavid Maria Sassoli,del Parlamento Europeo eletto nelle liste del Partito Democratico. Aveva 65 anni e, prima di dedicarsi alla, ha avuto una lunga carriera di giornalista nel servizio pubblico fino a diventare vice direttore del Tg1 dal 2006 al 2009. Sassoli era ricoverato dallo scorso 26 dicembre per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”, come era sta reso noto nella giornata di ieri. Sassoli si è spento alle 1.15 di oggi – martedì 11 gennaio 2022 – presso il Centro di Riferimento oncologico di Aviano in provincia di Pordenone. Lascia la moglie Alessandra Vittorini e due figli. La carriera: dal giornalismo in Rai allain Europa Il 3 luglio del 2019 era stato eletto per il suo terso mandato ...

Advertising

fanpage : “Gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipendono dal fatto che ci sono dei non vaccinati, che hanno probabilità… - rev24_ : RT @contropiano: Sono due anni che “il sistema” vive sotto pandemia, con alti e bassi che dipendono dalla stagione, dall’efficacia dei vacc… - mazzarellantoni : RT @riccardovincen3: Il kamikaze qui sotto, giornalista del #FattoQuotidiano vorrebbe cancellare @matteorenzi @meb e @TeresaBellanova dalla… - MimmoFerrara3 : - libero12021 : @matteorenzi Un successone sotto gli occhi di tutti!!! Ma vergognati. Non eri quello che in caso di sconfitta al re… -

Ultime Notizie dalla rete : Politica sotto La sindrome degli inglesi: delusi ma non pentiti della Brexit ...l'identità politica. "Ci sono conservatori " spiega Hansen " che nel 2016 hanno scelto il " Remain " e ora non hanno un posto dove andare, però non votano contro il partito. I laburisti sotto Corbyn ...

Il muro della Polonia metterà a repentaglio la foresta più antica d'Europa ... facendo in modo che la Bielorussia rimanga saldamente sotto l'influenza del Cremlino . ... Sappiamo che i muri sono spesso opere di propaganda politica, e che non servono davvero a bloccare i flussi ...

In Tunisia sotto processo la politica post-rivoluzione Il Manifesto FOCUS INFLAZIONE/ Le mosse con cui la Fed può fermare la fiammata Per la Federal Reserve non è facile intervenire per frenare il rialzo dell'inflazione senza effetti collaterali. Occorrono mosse selettive ...

Sentirsi cittadini europei è già una realtà per i giovani A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

...l'identità. "Ci sono conservatori " spiega Hansen " che nel 2016 hanno scelto il " Remain " e ora non hanno un posto dove andare, però non votano contro il partito. I laburistiCorbyn ...... facendo in modo che la Bielorussia rimanga saldamentel'influenza del Cremlino . ... Sappiamo che i muri sono spesso opere di propaganda, e che non servono davvero a bloccare i flussi ...Per la Federal Reserve non è facile intervenire per frenare il rialzo dell'inflazione senza effetti collaterali. Occorrono mosse selettive ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...