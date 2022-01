Poimo | lo scooter gonfiabile che può essere riposto nello zaino

Leggi su computermagazine

(Di martedì 11 gennaio 2022) In arrivo a marzo 2022 il primo, creazione di ricercatori e studenti dell’università di Tokyo. Nato a maggio 2020, dopo mesi di lavoro e ricerche è pronto per approdare sul mercato a disposizione del grande pubblico., il primo, in arrivo sul mercato a marzo 2022 – ComputerMagazine.itDal Giappone, terra di innovazione e tecnologia, è in arrivo una delle novità più attese;, l’e-bike. Le sue caratteristiche però non si limitano adunoportatile che puòcomodamente trasportato, entrando da sgonfio in unoinfatti è dotato di molte altre peculiarità; può...