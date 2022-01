Pochi vaccini all’Asl Napoli 2 Nord | domani soltanto i prenotati per i richiami

(Di martedì 11 gennaio 2022)12 gennaio tutti i centri vaccinali della terraferma dell’Aslsi fermeranno per la mattinata, ad esclusione di quanti sono già, “a causa della mancanza dei”. Lo fa sapere l’Azienda sanitaria competente sul territorio di 32 comuni della provincia di, che prevede di terminare entro oggi la dotazione disettimanale che le viene consegnata dalla struttura commissariale nazionale. “Al momento – si legge in una nota – i 21 centri vaccinali dell’Aslstanno lavorando a pieno regime, facendo registrare mediamente 12mila vaccinazioni al giorno, contro le poche centinaia di somministrazioni che si registravano nei giorni precedenti il Natale. ...

Caos, code ea disposizione. In Campania è corsa alla somministrazione del vaccino anti covid e sempre più Asl si attrezzano rendendo obbligatoria la prenotazione. Dopo l' Asl Napoli 3 Sud , anche l'...Gabriele Galeazzi, l'avvocato di Ancona arrestato per i fintiOsservato, pedinato fino a ... Fino agiorni prima avevano condiviso con lui gli spazi operativi delle somministrazioni, ieri ...Domani tutti i centri vaccinali della terraferma dell'Asl Napoli 2 Nord si fermeranno per la mattinata: spazio ai già prenotati per richiami.Domani 12 gennaio tutti i centri vaccinali della terraferma dell’asl Napoli 2 Nord si fermeranno per la mattinata, ad esclusione di quanti sono già prenotati per i richiami, «a causa della mancanza de ...