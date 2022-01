Pioli sorride: è negativo al Covid, torna subito a disposizione! (Di martedì 11 gennaio 2022) Stefano Pioli può finalmente sorridere, Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19 questa mattina e oggi si allenerà con i compagni. Lo Annuncia L’Ac Milan con un comunicato ufficiale sul proprio sito. Fikayo Tomori, negativo al Covid-19Il comunicato: “AC Milan comunica che Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni“. Tomori aveva saltato le prime due gare di questo 2022, contro Roma e Venezia. La sua assenza fortunamente non è stata determinante per il club rossonoro che ha portato a casa sei punti Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Stefanopuò finalmentere, Fikayo Tomori è risultatoal-19 questa mattina e oggi si allenerà con i compagni. Lo Annuncia L’Ac Milan con un comunicato ufficiale sul proprio sito. Fikayo Tomori,al-19Il comunicato: “AC Milan comunica che Fikayo Tomori è risultatoal-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni“. Tomori aveva saltato le prime due gare di questo 2022, contro Roma e Venezia. La sua assenza fortunamente non è stata determinante per il club rossonoro che ha portato a casa sei punti

Ultime Notizie dalla rete : Pioli sorride San Siro indigesto a Mourinho, il Milan convince e piega la Roma Sorride il Milan che, complice la pausa forzata dell'Inter, si porta a - 1 dalla vetta nonostante nove assenze tra infortuni e Covid. Stefano Pioli ha dovuto inventarsi una difesa inedita con Kalulu ...

Serie A: Milan - Roma LIVE Commenta per primo Inizia il 2022 di Milan e Roma . Le squadre di Pioli e Mourinho si affrontano alle 18.30 a San Siro per la 20a giornata di Serie A , la prima del ...- Il bilancio recente sorride al ...

Pioli sorride, recuperato un altro titolare: si vede la luce | Top News Sportevai.it Milan, Pioli può sorridere: Tomori torna disponibile “AC Milan comunica che Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni”. Breve nota del Milan che fa felice Pioli. Il centrale inglese torna qu ...

Botman, rifiutata maxi-offerta dall’Inghilterra! Ma il Milan non può sorridere Il Lille ha detto di no ad una offerta monstre arrivata dalla Premier League per il difensore. Paradossalmente non è una buona notizia per il Milan Il Milan continua ...

