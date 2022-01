(Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo l’interesse per l’Inter e l’acquisto di una quota di minoranza della casa automobilistica Horacio Pagani, PIF mette nel mirino un’altra operazione in Italia. Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, sarebbe infatti pronto adreKKR-TIM. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, KKR ha contattato il fondo sovrano dell’Arabia Saudita mentre cerca co-investitori che si L'articolo

Advertising

davide93714530 : RT @CalcioFinanza: PIF entra nella partita KKR-TIM: anche il tema DAZN sullo sfondo - MOrru84 : RT @CalcioFinanza: PIF entra nella partita KKR-TIM: anche il tema DAZN sullo sfondo - sportli26181512 : #Finanza #Notizie PIF entra nella partita KKR-TIM: DAZN sullo sfondo: Dopo l’interesse per l’Inter e l’acquisto di… - CalcioFinanza : PIF entra nella partita KKR-TIM: anche il tema DAZN sullo sfondo - _DAGOSPIA_ : TIM SALMAN! - NELLA PARTITA TELECOM ENTRA ANCHE IL FONDO SOVRANO DELL’ARABIA SAUDITA 'PIF' -

Ultime Notizie dalla rete : PIF entra

Calcio e Finanza

Certo che questoproprio un pifferaio, non c'un fico secco , ha rincarato la dose l'ex frontman dei Bluvertigo. La newsletter del Corriere del Veneto Se vuoi restare aggiornato sulle ...Le parole pesanti del cantante e le accuse contro"Certo che questoè proprio un pifferaio, non c'un fico secco. "Non sono un presenzialista. Non mi frega nulla di apparire. Vi è chiaro ...L’ira dell’ex Bluvertigo durante il concerto-tributo all’Arena: «Ha deciso lui di estromettere il mio brano solista: è un pifferaio, non c’entra un fico secco» ...MORGAN CONTRO PIF "È un proprio un pifferaio, non c'entra un fico secco. L'ottimo conduttore ha tagliato la mia esibizione" ...