Pier Ferdinando Casini di nuovo positivo al Covid | “Sto bene” A febbraio scorso era stato ricoverato allo Spallanzani di Roma

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’ex presidente della Cameraè risultato nuovamenteal. La notizia è stata confermata da fonti del gruppo delle Autonomie del Senato: da quanto è dato sapere, in mattinata il senatore ha effettuato un test a Palazzo Cenci perché aveva un leggero male alla gola e il tampone ha rilevato il contagio da-19. Il politico, che a dicembre 2021 aveva ricevuto la dose booster di vaccino a dicembre, ora si trova in isolamento come prevede il protocollo del Senato. Secondo l’Ansa, l’ex presidente di Montecitorio ha sintomi assimilabili a quelli di una influenza abbastanza forte. “Sto benino, ho una influenza tipica con tosse, una piccola congiuntivite agli occhi, mal di ossa e lieve alterazione febbrile” ha dettoalla AdnKronos, ...

Bologna, 11 gennaio 2022 - Un bis anche per lui, come sta accadendo purtroppo a moltissime persone. Oggi, il senatore bologneseCasini è risultato positivo al covid con un tampone fatto a Roma. Si era già ammalato nella prima ondata, a febbraio dell'anno scorso, ed era stato anche ricoverato in ospedale qualche ...Dopo il caso dei ministri Di Maio , Colao e D'Incà , si allunga la lista dei politici colpiti dal Covid. A essere risultato nuovamente positivo è il senatoreCasini . A febbraio dello scorso anno, in piena pandemia, l'ex presidente della Camera era già stato contagiato dal coronavirus e a causa dell'aggravarsi dei sintomi era stato ...Bologna, 11 gennaio 2022 - Un bis anche per lui, come sta accadendo purtroppo a moltissime persone. Oggi, il senatore bolognese Pier Ferdinando Casini è risultato positivo al covid con un tampone fatt ...Il senatore Pier Ferdinando Casini è risultato positivo al Covid-19 per la seconda volta. La variante Omicron ha colpito pure l'ex presidente della Camera, che è sintomatico ...