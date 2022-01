Piattaforma scommesse online per milioni di giocatori | 33 arresti

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 11 gennaio 2022) Una vera e propria holding dedita al gaming on line illecito che gestiva unautilizzata dadi, e che si avvaleva anche dei legami con i vertici del clan dei Casalesi, con introiti stimati in oltre 5 miliardi di euro in 2 anni. E’ quanto scoperto grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Salerno e svolte dai Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale salernitano, culminata oggi nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 33 persone, indagate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a delitti in materia di giochi eillegali, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro provento di delitto in attività economiche, autoriciclaggio, con l’aggravante, per alcuni di questi reati, di aver ...