Piacenza, auto nel fiume Trebbia: quattro ventenni ritrovati morti (Di martedì 11 gennaio 2022) quattro ragazzi di circa vent'anni , tre maschi e una ragazza, sono stati trovati morti nella tarda mattina lungo l'argine del fiume Trebbia vicino a Piacenza , in una zona isolata a Calendasco .

