Piacenza | auto nel fiume Trebbia | quattro ventenni ritrovati morti

(Di martedì 11 gennaio 2022)ragazzi di circa vent'anni , tre maschi e una ragazza, sono stati trovatinella tarda mattina lungo l’argine delvicino a, in una zona isolata a Calendasco . I loro...

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza auto

... tra cui una ragazza, sono stati estratti senza vita da un'che si è inabissata per metà lungo l'argine del fiume Trebbia, vicino a. L'ipotesi più probabile è quella di un incidente ...... sono stati trovati morti nella tarda mattina lungo l'argine del fiume Trebbia, in una zona isolata a Calendasco , alle porte di. I loro corpi sono stati estratti da un'che è stata ...Quattro ragazzi di circa vent'anni, tre maschi e una ragazza, sono stati trovati morti nella tarda mattina dilungo l'argine del fiume Trebbia vicino ...Quattro ragazzi, tre maschi e una femmina, di circa 20 anni, sono stati trovati morti in provincia di Piacenza. I dettagli.