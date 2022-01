Pet Astrology | l' Oroscopo di gennaio per il tuo cane

(Di martedì 11 gennaio 2022) Per quasi tutto il mese, Mercurio sarà in Acquario e Marte in Sagittario. Poi entrambi si sposteranno in Capricorno, Segno in cui transiterà Venere per l'intero mese. Per i nostri amici a quattro ...

Per quasi tutto il mese, Mercurio sarà in Acquario e Marte in Sagittario. Poi entrambi si sposteranno in Capricorno, Segno in cui transiterà Venere per l'intero mese. Per i nostri amici a quattro ...La vera costante del mese di dicembre sarà Venere , che dal Segno del Capricorno f arà sentire al sicuro i nostri amici a quattro zampe e li renderà anche più ubbidienti e disciplinati. Mercurio , ...ARIETE - Questo mese sarai circondato da tanti cagnolini del quartiere che vorranno giocare con te, ma tu sentirai la mancanza soltanto di uno che non vedi da tantissimo tempo. Ecco perché sarai irreq ...Our sister site TeamDogs has partnered with Canine Cottages to delve into dog astrology and share how your pup’s personality could very well be down to the stars ...