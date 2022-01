Pesci morti nel torrente Lura: giallo tra Rovello Porro e Rovellasca (Di martedì 11 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Moria di Pesci nel torrente Lura tra Rovello Porro e Rovellasca. Il corso d’acqua che attraversa l’area verde che si estende nei numerosi comuni della Bassa Comasca e prosegue poi a Saronno e nel Milanese nei giorni scorsi si sarebbe riempito di una schiuma bianca, come segnalato da molti, che avrebbe generato la morte tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 11 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Moria dineltra. Il corso d’acqua che attraversa l’area verde che si estende nei numerosi comuni della Bassa Comasca e prosegue poi a Saronno e nel Milanese nei giorni scorsi si sarebbe riempito di una schiuma bianca, come segnalato da molti, che avrebbe generato la morte tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ConteZero76 : Noto che l'ultima tendenza di vedove di Conte ed affini è rinfacciare a Draghi di non aver moltiplicato pani e pesc… - ConteZero76 : @maus173 @tomasomontanari E poi anche di moltiplicare pani e pesci, di aprire il mare, di resuscitare i morti... M… - ConteZero76 : @PaulLamanski @Lawyer68Mauro @tomasomontanari Poi doveva anche moltiplicare i pani ed i pesci, aprire gli oceani e… - Lorenzo47103171 : @Agenzia_Ansa Ahahaha questi non vaccinati, a sentire questi inetti, non finiscono mai, 2500 morti al giorno di nov… - 99wallss : @louviis io avevo comprato due pesci rossi due giorni dopo sono morti io così????? -