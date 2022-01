“Perché non la cacciano dal GF Vip”. Katia Ricciarelli, si scopre il motivo. Fuori ne parlano (Di martedì 11 gennaio 2022) La maggioranza del pubblico, durante la 32esima puntata del GF Vip 6, andata in onda lo scorso 7 gennaio, non ha apprezzato il discorso che Alfonso Signorini ha fatto ai suoi vipponi per redarguirli. Molti speravano nella vera e propria squalifica per Katia Ricciarelli, non una semplice morale generale. La soprano ha fatto indignare i tanti spettatori nelle settimane, così da creare un caos mediatico attorno al suo nome. Vladimir Luxuria si è espressa. L’icona arcobaleno, più che esperta del settore dei reality e del mondo televisivo in generale, è stata interpellata da Simona Branchetti, momentanea sostituta di Barbara D’Urso, durante Pomeriggio Cinque News. Lo scottante tema trattato era quello sullo spiacevole linguaggio adottato da Katia Ricciarelli nella casa del GF Vip 6. Secondo Vladimir Luxuria la lirica ... Leggi su tuttivip (Di martedì 11 gennaio 2022) La maggioranza del pubblico, durante la 32esima puntata del GF Vip 6, andata in onda lo scorso 7 gennaio, non ha apprezzato il discorso che Alfonso Signorini ha fatto ai suoi vipponi per redarguirli. Molti speravano nella vera e propria squalifica per, non una semplice morale generale. La soprano ha fatto indignare i tanti spettatori nelle settimane, così da creare un caos mediatico attorno al suo nome. Vladimir Luxuria si è espressa. L’icona arcobaleno, più che esperta del settore dei reality e del mondo televisivo in generale, è stata interpellata da Simona Branchetti, momentanea sostituta di Barbara D’Urso, durante Pomeriggio Cinque News. Lo scottante tema trattato era quello sullo spiacevole linguaggio adottato danella casa del GF Vip 6. Secondo Vladimir Luxuria la lirica ...

