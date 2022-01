Perché l’antifascista Enzo Paroli decise di salvare Telesio Interlandi, la voce del regime (Di martedì 11 gennaio 2022) Interlandi non riusciva a capacitarsi di come i più tra coloro che avevano beneficiato nel Ventennio dei suoi buoni uffici a quel punto lo avessero addirittura dimenticato negandosi davanti a innocui bigliettini con richiesta d’aiuto. A maggior ragione, che cosa poteva convincere un brillante avvocato come Paroli dell’opportunità o di una qualche convenienza nell’accettare come cliente, correndo grandissimi rischi, un simbolo del fascismo peggiore, il direttore dell’intransigente «Il Tevere» e della «Difesa della razza»? Si trattava solo del puro piacere di garantire una difesa a chi probabilmente in quel momento godeva di fatto di un minor diritto a essere difeso? Eppure, era proprio questo a stimolare Paroli, a dettargli un comportamento giudicato folle e avventato da chiunque avesse una chiara coscienza di quanto fossero ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 gennaio 2022)non riusciva a capacitarsi di come i più tra coloro che avevano beneficiato nel Ventennio dei suoi buoni uffici a quel punto lo avessero addirittura dimenticato negandosi davanti a innocui bigliettini con richiesta d’aiuto. A maggior ragione, che cosa poteva convincere un brillante avvocato comedell’opportunità o di una qualche convenienza nell’accettare come cliente, correndo grandissimi rischi, un simbolo del fascismo peggiore, il direttore dell’intransigente «Il Tevere» e della «Difesa della razza»? Si trattava solo del puro piacere di garantire una difesa a chi probabilmente in quel momento godeva di fatto di un minor diritto a essere difeso? Eppure, era proprio questo a stimolare, a dettargli un comportamento giudicato folle e avventato da chiunque avesse una chiara coscienza di quanto fossero ...

