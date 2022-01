Perché il gaming è sempre più centrale nelle strategie delle aziende (Di martedì 11 gennaio 2022) Da Asus a Razer, passando per l'insospettabile Tcl, i videogiochi l'hanno fatta da padrone fra gli stand di Las Vegas Leggi su repubblica (Di martedì 11 gennaio 2022) Da Asus a Razer, passando per l'insospettabile Tcl, i videogiochi l'hanno fatta da padrone fra gli stand di Las Vegas

OnePlus 10 Pro annunciato ufficialmente: caratteristiche, dettagli e prezzi del nuovo top di gamma ... pensata per spingere il più possibile i limiti del'hardware nel gaming e laddove sia necessario ...

Applicazione dei Non Fungible Tokens (NFT) nel mondo educativo Gaming Gli NFT possono essere collegati ad alcuni oggetti che si trovano all'interno dei ... Spesso diversi inventori, creativi e geni hanno perso diritti sulle proprie opere semplicemente perché non ...

