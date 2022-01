Perché i capelli alla Keanu Reeves saranno il trend del 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Keanu Reeves torna nei panni di Neo, l'eletto del mondo di Matrix che “resuscita” nel quarto capitolo della saga fantascientifica, ora al cinema, Matrix Resurrections. Quello che è certo, è che il nuovo lob spettinato di Neo (e amatissimo anche dallo stesso Keanu), accompagnato da una barba ben curata ma dai contorni molto geometrici, è uno dei tagli tutt'ora più iconici di sempre, che vedremo ovunque in questo 2022. E sfata anche il mito che dietro a una lunga chioma si debba necessariamente nascondere un uomo disordinato. Il suo taglio, con riga centrale e le lunghezze pari, leggermente sfilate sulle punte, spesso portate dietro le orecchie, è indicato soprattutto per chi ha un ovale armonioso. Un ottimo consiglio, per valorizzare lo sguardo, è di lasciare la fronte libera, portando il ciuffo all'indietro. Per quanto ... Leggi su gqitalia (Di martedì 11 gennaio 2022)torna nei panni di Neo, l'eletto del mondo di Matrix che “resuscita” nel quarto capitolo della saga fantascientifica, ora al cinema, Matrix Resurrections. Quello che è certo, è che il nuovo lob spettinato di Neo (e amatissimo anche dallo stesso), accompagnato da una barba ben curata ma dai contorni molto geometrici, è uno dei tagli tutt'ora più iconici di sempre, che vedremo ovunque in questo. E sfata anche il mito che dietro a una lunga chioma si debba necessariamente nascondere un uomo disordinato. Il suo taglio, con riga centrale e le lunghezze pari, leggermente sfilate sulle punte, spesso portate dietro le orecchie, è indicato soprattutto per chi ha un ovale armonioso. Un ottimo consiglio, per valorizzare lo sguardo, è di lasciare la fronte libera, portando il ciuffo all'indietro. Per quanto ...

Advertising

FrancesscaMilo : RT @advorelou: Louis che si lamenta delle foto coi fan perché non si è fatto i capelli è un livello di DIVA a cui nessuno potrà mai arrivar… - giuliatommo_ : RT @advorelou: Louis che si lamenta delle foto coi fan perché non si è fatto i capelli è un livello di DIVA a cui nessuno potrà mai arrivar… - twointhisworld : RT @advorelou: Louis che si lamenta delle foto coi fan perché non si è fatto i capelli è un livello di DIVA a cui nessuno potrà mai arrivar… - tpwkHS05 : RT @advorelou: Louis che si lamenta delle foto coi fan perché non si è fatto i capelli è un livello di DIVA a cui nessuno potrà mai arrivar… - EmmaHoran08 : RT @advorelou: Louis che si lamenta delle foto coi fan perché non si è fatto i capelli è un livello di DIVA a cui nessuno potrà mai arrivar… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché capelli Il confine tra scienza e star system Ci sono virologi che si sono colorati i capelli, che hanno assunto un make up artist, alcuni hanno ... Perché lo Star System ha le sue ragioni che la Scienza non conosce. Anzi, spesso le ragioni dello ...

Draghi punta al Quirinale, altroché: il segnale inequivocabile in conferenza stampa Quando prendo tempo è perché l'argomento mi sta a cuore. Dunque non capisco, anzi 'fatico a capire',... pimpante, forse anche troppo rispetto ai primi segnali della quarta ondata, con più capelli neri ...

Emre Can: "Rosso a CR7 perché ha tirato i capelli? Non siamo mica donne, giochiamo a calcio" Il Romanista Ci sono virologi che si sono colorati i, che hanno assunto un make up artist, alcuni hanno ...lo Star System ha le sue ragioni che la Scienza non conosce. Anzi, spesso le ragioni dello ...Quando prendo tempo èl'argomento mi sta a cuore. Dunque non capisco, anzi 'fatico a capire',... pimpante, forse anche troppo rispetto ai primi segnali della quarta ondata, con piùneri ...