“Perché è finita”. Momento nero per Alessandra Mastronardi. La reazione al “matrimonio annullato” (Di martedì 11 gennaio 2022) Momento decisamente no per l’attrice Alessandra Mastronardi. Nei giorni scorsi è stata annunciata da diversi siti attendibili la fine della relazione sentimentale tra lei e Ross McCall. C’è chi aveva ipotizzato che i due fossero pronti a unirsi in matrimonio entro l’estate del 2022, poi però qualcosa sarebbe andato storto e avrebbero deciso di troncare il rapporto. Dopo tante voci e indiscrezioni, è stata la diretta interessata a rompere il silenzio e a raccontare tutta la verità sulla sua vicenda. Nonostante fosse stata sempre riservata, erano comunque usciti fuori rumor sul suo privato. Un’indiscrezione arrivata a ‘Diva e Donna’ ha sostenuto che Alessandra Mastronardi sarebbe tornata single. E quindi il matrimonio con l’attore scozzese Ross McCall sarebbe stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022)decisamente no per l’attrice. Nei giorni scorsi è stata annunciata da diversi siti attendibili la fine della relazione sentimentale tra lei e Ross McCall. C’è chi aveva ipotizzato che i due fossero pronti a unirsi inentro l’estate del 2022, poi però qualcosa sarebbe andato storto e avrebbero deciso di troncare il rapporto. Dopo tante voci e indiscrezioni, è stata la diretta interessata a rompere il silenzio e a raccontare tutta la verità sulla sua vicenda. Nonostante fosse stata sempre riservata, erano comunque usciti fuori rumor sul suo privato. Un’indiscrezione arrivata a ‘Diva e Donna’ ha sostenuto chesarebbe tornata single. E quindi ilcon l’attore scozzese Ross McCall sarebbe stato ...

Advertising

LassaPerdere : RT @nontelodicomai: Non piangere perché è finita piangi perché alle 11.21 hai già fame - sa_ambro : RT @gmgiua: Speriamo sia finita l'indignazione per il fatto che #Draghi ha chiesto di non parlare di #Quirinale in #conferenzastampa. Sorp… - CardelliAc : RT @gmgiua: Speriamo sia finita l'indignazione per il fatto che #Draghi ha chiesto di non parlare di #Quirinale in #conferenzastampa. Sorp… - stelle_lune : RT @gmgiua: Speriamo sia finita l'indignazione per il fatto che #Draghi ha chiesto di non parlare di #Quirinale in #conferenzastampa. Sorp… - elebrug : RT @gmgiua: Speriamo sia finita l'indignazione per il fatto che #Draghi ha chiesto di non parlare di #Quirinale in #conferenzastampa. Sorp… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché finita "Grande Fratello Vip", la pace nella Casa è finita: tra gli inquilini la convivenza è sempre più difficile Queste parole, a quanto pare, hanno subito infastidito Alessandro il quale, con toni poco pacati, invita la modella a prendere una volta per tutte una decisione soprattutto perché non comprende la ...

Alessandra Mastronardi: "Con Ross McCall ci siamo lasciati ma non l'ho tradito" 'Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché e a quello ci pensano già i giornali di ...

Serena Grandi rivela perch ingrassata Ho cominciato a mangiare e mangiare quando Gossip News Queste parole, a quanto pare, hanno subito infastidito Alessandro il quale, con toni poco pacati, invita la modella a prendere una volta per tutte una decisione soprattuttonon comprende la ...'Fortuna che è stata una storianel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anchee a quello ci pensano già i giornali di ...