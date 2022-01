Pattinare veloce verso Pechino Parla Francesca Lollobrigida

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ama i colori, quelli che si impiastricciava sui capelli e sulle unghie. "Color lavander. Uso lozioni inglesi, si chiamano crazy color. Tutto un programma. Adesso, con il Covid, faccio fatica a farmi pure il biondo normale". Odia il freddo. "In stanza trenta gradi. D’estate quasi dormo col piumone". Ma non è il ghiaccio che fermerà, portento di velocità, talento, simpatia, tenacia, adrenalina. In fondo quella lastra sui cui scivolano i suoi sogni di atleta le sta dando tutto. Ultime, le due medaglie agli Europei di pista lunga a Heerenveen, in Olanda (bronzo su 1500 e 3000 metri). "Volevo rientrare nelle prime 6 su ogni distanza. Ovviamente le medaglie e le vittorie fanno piacere. Ma io e lo staff volevamo partecipare all’Europeo come ultima gara internazionale prima delle Olimpiadi anche se eravamo un po’ duretti nelle gambe". Da ...