Pattinaggio artistico, Europei 2022: occasione importante per Gutmann e Piredda (Di martedì 11 gennaio 2022) Delle prestazioni convincenti per scacciare i fantasmi di inizio stagione. Servirà soltanto questo al movimento femminile italiano ai Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn, in Estonia, presso la Tondiraba Ice Hall. A rappresentare i colori azzurri ci saranno due pattinatrici molto interessanti, la leader Lara Naki Gutmann e Marina Piredda, personalità che ha avuto già modo di mostrare davanti al mondo il suo talento. Si tratterà del primo, vero, passo; della prima risposta concreta dopo la disfatta del Nebelhorn Trophy, gara in cui è sfumata la possibilità di qualificazione olimpica nella prova individuale. I presupposti per fare bene ci sono tutti, ma sarà fondamentale tenere i nervi saldi nello short program per poi affrontare un libero ...

