Patrizia Pellegrino, la bomba: "Alex Belli mi ha svelato la verità su Soleil" (Di martedì 11 gennaio 2022) Lasciata la casa del GF Vip 6 Patrizia Pellegrino è tornata a sganciare una bomba sui suoi ex compagni d'avventura, e in particolare su Alex Belli e Soleil Sorge. Una volta lasciata la casa del Grande Fratello Vip Patrizia Pellegrino non ha risparmiato aneddoti e retroscena sui suoi ex compagni d'avventura, e durante una live sui social con Ainett Stephens e Clarissa Selassié ha svelato che Belli le avrebbe confessato alcuni dettagli inediti sul suo rapporto con Soleil Sorge, svelando che si sarebbe trattato di una montatura. "Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto 'sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti ...

