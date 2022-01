Pasta con crema di zucchine | leggerissima | senza panna Solo 380 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 11 gennaio 2022)condi: light e380condi: light e380 calorie. E chi l’ha detto che per sorprendere i tuoi ospiti a tavola c’è bisogno di piatti da ristorante stellato? A parte che i piatti da guida Michelin di solito sono robe microscopiche e quindi abbastanza irritanti (scusate, ma a chi scrive se gli servite due-tortellini-due sperduti nel mezzo di un piatto gli parte l’embolo), il bello della cucina italiana è che si possono portare in tavola piatti stupendi davvero con niente. Ci vogliono ingredienti buoni, chiaro. E poi occhio, sensibilità ed equilibrio. Sono doti che dalle nostre parti non ...