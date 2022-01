Passione comunicazione: la carriera della giornalista svizzera Beatrice Müller (Di martedì 11 gennaio 2022) Beatrice Müller è stata per anni il volto di SRF Tagesschau, il principale telegiornale della televisione svizzera in lingua tedesca. 25 anni di onorata carriera, tra radio e tv di stato. Poi il coraggio di reinventarsi. Mettendo a frutto la sua esperienza e senza perdere di vista la sua Passione per il giornalismo e la comunicazione. A 52 anni ha annunciato le sue dimissioni dal canale e ha fondato la sua agenzia di pubbliche relazioni. Era il 2013. Beatrice Müller il giorno delle dimissioni da SRF1 Con questa sua inaspettata decisione Beatrice si faceva paladina di una grande forma di libertà: quella di poter cambiare rotta e provare qualcosa di diverso. Anche da donna. Anche ad una certa età. Ho ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 11 gennaio 2022)è stata per anni il volto di SRF Tagesschau, il principale telegiornaletelevisionein lingua tedesca. 25 anni di onorata, tra radio e tv di stato. Poi il coraggio di reinventarsi. Mettendo a frutto la sua esperienza e senza perdere di vista la suaper il giornalismo e la. A 52 anni ha annunciato le sue dimissioni dal canale e ha fondato la sua agenzia di pubbliche relazioni. Era il 2013.il giorno delle dimissioni da SRF1 Con questa sua inaspettata decisionesi faceva paladina di una grande forma di libertà: quella di poter cambiare rotta e provare qualcosa di diverso. Anche da donna. Anche ad una certa età. Ho ...

Advertising

fdicos10 : RT @giulia_banfi: Nuovo anno ???? nuova avventura di formazione con il Master in comunicazione e marketing politico e istituzionale in @UniLU… - giulia_banfi : Nuovo anno ???? nuova avventura di formazione con il Master in comunicazione e marketing politico e istituzionale in… - MarcoConte1 : Oggi ho incontrato @goodguys_project C’è chi ha grande passione per questo lavoro! #musica #ufficiostampa… - SIF_it : Iniziare l'università sapendo già cosa si farà 'da grandi' non è molto comune. In genere, si segue una curiosità, u… - jacopaso : @MCS_Sissa @ScienzaExpress Ho studiato geologia, molto tempo fa. Poi comunicazione della scienza. E siccome la mia… -