Papa Francesco ha rimosso dall’incarico il Vescovo contrario alla benedizione delle coppie omosessuali (Di martedì 11 gennaio 2022) Papa Francesco ha reagito contro l’arciVescovo Giacomo Morandi, contrario alla benedizione delle coppie gay. Papa Francesco sembra avere a cuore tutti i diritti delle minoranze, agendo in favore di gruppi societari discriminati da molto tempo. Anche nella Chiesa, dove l’opinione rispetto alle unioni di persone stesso sesso è stata per molto tempo negativa, Papa Francesco L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 11 gennaio 2022)ha reagito contro l’arciGiacomo Morandi,gay.sembra avere a cuore tutti i dirittiminoranze, agendo in favore di gruppi societari discriminati da molto tempo. Anche nella Chiesa, dove l’opinione rispetto alle unioni di persone stesso sesso è stata per molto tempo negativa,L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : 'I preti No vax non distribuiscano la comunione': lo ha deciso il vescovo di Teano Calvi Giacomo Cirulli. Il prelat… - vaticannews_it : #9gennaio #PapaFrancesco all'Angelus : pregare nelle difficoltà “ci fa sentire figli amati da Dio'. Impariamo da Ge… - repubblica : Vaticano, papa Francesco critica chi sceglie di non avere figli ma ha cani e gatti: 'Negare maternita' e paternita'… - poscide : RT @Ingestibile79: Aveva recepito il messaggio di Papa Francesco e messo al centro della politica la persona. Costruttivo, aperto, mai incl… - Ingestibile79 : Aveva recepito il messaggio di Papa Francesco e messo al centro della politica la persona. Costruttivo, aperto, mai… -