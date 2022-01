Papa Francesco a sorpresa nel negozio di dischi in centro a Roma La titolare | “Una visita piena di umanità”

Advertising

vaticannews_it : #11gennaio #PapaFrancesco, intorno alle 19, si è recato nel negozio 'Stereosound' per benedire i locali recentement… - vaticannews_it : #11gennaio Il telegramma di #PapaFrancesco alla famiglia di #DavidSassoli, “credente animato di speranza cristiana… - repubblica : L'insolita visita di papa Francesco: arriva a sorpresa in una Fiat 500 nel negozio di dischi al centro di Roma [di… - infoitestero : Vangelo del giorno: Luca 3,15-16.21-22 – Audio e commento Papa Francesco - infoitestero : Vangelo del giorno: Marco 1,14-20 – Audio e commento Papa Francesco -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Tiziana è ancora frastornata dall'emozione di vedere entrare nel negozio di famiglia, lo storico 'Stereosound' di via della Minerva , di fronte al Pantheon , a . 'Il Santo Padre lo conosciamo da ...già nel discorso ai partecipanti al forum internazionale 'Migrazioni e Pace' del febbraio 2017 aveva auspicato una 'comune risposta (al flusso migratorio che) si potrebbe articolare ...La foto di Papa Francesco ha iniziato a fare il giro di Twitter, per poi essere ripresa da vari siti, compreso quello di Avvenire . Il Santo Padre è stato pizzicato mentre usciva, in tunica bianca e m ...(di Franca Giansoldati) Città del Vaticano – Nell'era di Spotify e della musica digitale Papa Francesco ama ancora i cd. Oggi verso le 19, tra la sorpresa generale delle ...