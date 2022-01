Pandemia e crisi: 6 imprese su 10 sono soddisfatte dell’azione svolta dal governo (Di martedì 11 gennaio 2022) Sei imprese su dieci, circa il 64%, sono soddisfatte dell’azione svolta dal governo nella gestione della crisi (il 25% molto soddisfatto e il 39% abbastanza soddisfatto). Solo il 36%, invece, e cioè poco più di un terzo si ritiene poco o per nulla soddisfatto. È quanto emerge dal Rapporto di ricerca sulle imprese del terziario realizzato da Format Research per conto di Ascom Confcommercio Bergamo finalizzato a sondare lo status quo del settore in merito all’operato del governo Draghi in termini di gestione della crisi da Covid-19, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico. È importante sottolineare che la ricerca è stata condotta dopo l’introduzione del green pass (15 ottobre) e mentre si ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Seisu dieci, circa il 64%,dalnella gestione della(il 25% molto soddisfatto e il 39% abbastanza soddisfatto). Solo il 36%, invece, e cioè poco più di un terzo si ritiene poco o per nulla soddisfatto. È quanto emerge dal Rapporto di ricerca sulledel terziario realizzato da Format Research per conto di Ascom Confcommercio Bergamo finalizzato a sondare lo status quo del settore in merito all’operato delDraghi in termini di gestione dellada Covid-19, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico. È importante sottolineare che la ricerca è stata condotta dopo l’introduzione del green pass (15 ottobre) e mentre si ...

