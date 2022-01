Pallamano, l’Italia annulla le amichevoli internazionali. Solo allenamenti in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2023 (Di martedì 11 gennaio 2022) La pandemia da Covid-19 continua a far sentire la sua influenza sul percorso delle nazionali di Pallamano in vista delle qualificazioni ai Mondiali di Svezia e Polonia 2023. La nazionale azzurra infatti, dopo aver annunciato la cancellazione dell’amichevole contro la Slovenia, ha comunicato che non prenderà più parte ad alcun incontro amichevole prima delle qualificazioni, per evitare qualsiasi problema relativo a contagi o protocolli. La preparazione continuerà quindi Solo tramite allenamenti interni, in quel di Lasko, in Slovenia dove la nazionale sta ultimando la propria campagna di avvicinamento alle qualificazioni. Nel frattempo la rosa si è completata, con l’arrivo di Jacopo ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) La pandemia da Covid-19 continua a far sentire la sua influenza sul percorsonazionali diinaidi Svezia e Polonia. La nazionale azzurra infatti, dopo aver annunciato la cancellazione dell’amichevole contro la Slovenia, ha comunicato che non prenderà più parte ad alcun incontro amichevole prima, per evitare qualsiasi problema relativo a contagi o protocolli. La preparazione continuerà quinditramiteinterni, in quel di Lasko, in Slovenia dove la nazionale sta ultimando la propria campagna di avvicinamento alle. Nel frattempo la rosa si è completata, con l’arrivo di Jacopo ...

