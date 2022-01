Padova | Ananke e il convegno su dipendenze e disagio giovanile

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Si terrà a, nelle sale dell'ex Fornace Carotta, il prossimo 29 gennaio il“I giovani e la scommessa sul futuro tra dipendenza e libertà”, espressione del progetto IN-, promosso dalla Regione Veneto e attivo da aprile 2021 a febbraio 2022. Il progetto, realizzato da, Centro per la cura dei disturbi alimentari e sede per il Veneto della rete nazionaledi Villa Miralago, in collaborazione con il Centro Italiano Femminile (CIF) e l'associazione psicoanalitica Accademia per la formazione, ha come scopo quello di promuovere una serie di iniziative finalizzate alla prevenzione dellepatologiche e alla loro cura. Dipendenza da sostanze legali e illegali, alcolismo, disturbi del comportamento alimentare, gioco d'azzardo ...