Paderno | consegnato il progetto definitivo per il ponte chiuso | riapertura entro l’autunno

(Di martedì 11 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È arrivato in Comune ilper la demolizione e ricostruzione parziale deldi via Battisti. L’iter che porterà all’avvio dei lavoril’inizio della primavera prosegue spedito e già all’inizio della prossima settimana verrà fissata la conferenza di servizio con tutti gli enti coinvolti. Intanto durante il periodo delle festività natalizie in tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paderno consegnato

Il Notiziario

... i 55 servizi di raccolta del latte materno donato dalle mamme eal reparto di pediatria ... l'albero di natale alto 6 metri fatto all'uncinetto dalle volontarie di Auser, i ...Infine è statol'ambito premio in memoria di Stella Brioschi, fondatrice del Granaio Onlus di, ad Antonio Maresca, giovane volontario della parrocchia di Cernusco, della Croce ...È arrivato in Comune il progetto definitivo per la demolizione e ricostruzione parziale del ponte di via Battisti. L’iter che porterà all’avvio dei lavori ...Annuncio vendita Honda Hornet 600 (2005 - 06) usata a Paderno Dugnano, Milano - 8595960 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...