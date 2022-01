Ounas, infortunio in Nazionale. Ha saltato l’esordio dell’Algeria in Coppa d’Africa (Di martedì 11 gennaio 2022) Adam Ounas non ha partecipato né all’allenamento di ieri né alla partita di oggi della sua Algeria. Lui e il suo conNazionale Zerrouki, come ha fatto sapere la federazione, sono stati lasciati a riposo a causa di «leggeri infortuni», non meglio specificati. L’Algeria conta di recuperare già nei prossimi giorni l’attaccante azzurro. La prima partita della Coppa d’Africa – d’altronde – non è andata proprio alla grande: la Nazionale di Ounas e Mahrez è stata fermata a sopresa sullo 0-0 dall’insospettabile Sierra Leone, all’esordio assoluto nella competizione. Alla partita non ha partecipato neanche il milanista Bennacer, squalificato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Adamnon ha partecipato né all’allenamento di ieri né alla partita di oggi della sua Algeria. Lui e il suo conZerrouki, come ha fatto sapere la federazione, sono stati lasciati a riposo a causa di «leggeri infortuni», non meglio specificati. L’Algeria conta di recuperare già nei prossimi giorni l’attaccante azzurro. La prima partita della– d’altronde – non è andata proprio alla grande: ladie Mahrez è stata fermata a sopresa sullo 0-0 dall’insospettabile Sierra Leone, alassoluto nella competizione. Alla partita non ha partecipato neanche il milanista Bennacer, squalificato. L'articolo ilNapolista.

