Ospedale Papa Giovani: nuovo hub esterno per duemila vaccinazioni al giorno (Di martedì 11 gennaio 2022) Le 12 linee vaccinali attive permettono la somministrazione di oltre 2000 dosi al giorno ad adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni. Tutte le informazioni per accedere alla sede vaccinale.

