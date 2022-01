Osimhen furioso | “Tuo padre ha sprecato spe*** per uno str***o come te” – FOTO

(Di martedì 11 gennaio 2022) Victorrisponde ad un tifoso sul web che lo aveva provocato, scrivendo che il Napoli avevasoldi con lui. Non si è fatta attendere la risposta più che arrabbiata dell’attaccante nigeriano. L’utente di twitter ha scritto che il Napoli aveva speso 80 milioni di euro per un social manager che gestisce twitter. Il riferimento è evidente alla quantità di infortuni subiti da, l’ultimo in ordine di tempo quello allo zigomo che lo ha costretto all’operazione. Negli ultimi due anni l’attaccante ha avuto due volte il Covid 19, ma anche problemi alla spalla. Problemi fisici che lo hanno tenuto spesso fuori dal campo.ha risposto in maniera tutt’altro che serena alla provocazione del tifosi, condi profilo con immagine di una maglia della Juventus. “”Tuo...

Victorcon un tifoso che lo ha criticato per l'uso dei social, risposta irritata dell'attaccante su Twitter. È un periodo tutt'altro che fortunato perche ha dovuto rinunciare alla ...Non è un periodo felice per Victor. Dopo la frattura allo zigomo rimediata durante il big match contro l'Inter, l'attaccante del Napoli stava iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel. Operato a fine novembre, prima di ...L'attaccante del Napoli ha risposto per le rime al commento critico di un utente su Twitter: ecco che cosa è successo ...Aurelio De Laurentiis, così come rivela l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nella giornata di ieri era una vera e propria furia.