Oroscopo del Sud, edizione serale: punti di forza per Gemelli, Toro e Capricorno (Di martedì 11 gennaio 2022) Scopriamo le previsioni dell'Oroscopo di questa sera, Martedì 11 Gennaio 2022, segno per segno. ARIETE: L'obiettivo principale che vuoi raggiungere già questa sera è quello di guadagnare autonomia in tutte le aree e raccogliere i primi frutti della tua semina il prima possibile. Senza nemmeno accorgertene, stai volando con notevole leggerezza verso bersagli sempre più alti! Continua così. Toro: La luna in un armonioso transito, a partire da questa sera, segnala il giorno con un ritmo scorrevole, in cui non mancheranno i problemi ordinari ma anche i piccoli successi. Entrerai in nuove attività, affronterai adeguatamente l'attività e nel tuo tempo libero saprai come divertirti. Gemelli: L'immaginazione e la sensibilità diventeranno i tuoi punti di forza e ti aiuteranno a risolvere lo stallo che stava ...

