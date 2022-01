Oms Europa: “Il 50% della popolazione sarà colpita da Omicron nei prossimi due mesi” (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità ha stimato che entro due mesi, oltre il 50% dei cittadini europei potrebbe essere colpito dalla variante Omicron del virus Sars-CoV-2. LEGGI ANCHE: Campania, sindacato Gilda a iNews24: “Annullamento dell’ordinanza di De Luca vuol dire dare il via libera ai contagi” Kluge: “Le scuole devono essere gli ultimi posti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ufficio europeo dell’Organizzazione mondialeSanità ha stimato che entro due, oltre il 50% dei cittadini europei potrebbe essere colpito dalla variantedel virus Sars-CoV-2. LEGGI ANCHE: Campania, sindacato Gilda a iNews24: “Annullamento dell’ordinanza di De Luca vuol dire dare il via libera ai contagi” Kluge: “Le scuole devono essere gli ultimi posti L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron d… - GiovaQuez : Oms Europa critica su quarantena e isolamento abbreviati e senza tampone #COVID19 - ItaliaInforma2 : Oms: 'In 6-8 settimane, il 50 % degli europei infettata da Covid-19'. #Omicron #Covid #ItaliaInforma ??… - LiberoReporter : Variante Omicron, Oms Europa: 'In 2 mesi contagiata oltre 50% popolazione' #2mesi #50%popolazione #contagiata… - Gaebaldi : Variante Omicron, Oms Europa: 'In 2 mesi contagiata oltre 50% popolazione' #2mesi #50%popolazione #contagiata… -