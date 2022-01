Omicron | Oms | “Da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato Oltre 7 milioni di infetti nella prima settimana del 2022”

(Di martedì 11 gennaio 2022) La diffusività della variantepreoccupa anche l’Oms. Al ritmo attuale dei contagi, da qui a dueil 50%dalla mutazione di Sars Cov e rilevata per lavolta in Botsawana e Sudafrica. Il direttore regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, in un briefing sull’andamento della pandemia del Vecchio Continente ha spiegati che “in alcuni Paesiil picco della varianteè già stato raggiunto ma la situazione all’interno del continente è molto variegata quindi bisogna sempre ricordarsi di proteggere i più vulnerabili”.il 73% della popolazione europea è completamente vaccinata, ma si tratta di una ...

Lo ha detto il direttore regionale per l'Europa dell', Hans Kluge , durante la conferenza stampa sugli aggiornamenti epidemici. Leggi anche Variantepreoccupa Cina, oltre 5 milioni in ...'In alcuni Paesi europei il picco della varianteè già stato raggiunto ma la situazione all'interno del continente è molto variegata quindi bisogna sempre ricordarsi di proteggere i più ...Variante Omicon, si stima “che oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata” dalla nuova variante “nelle prossime 6-8 settimane”. Lo ha detto il direttore regionale per l’Europ ...L’alta contagiosità di Omicron, secondo alcuni, non lascia alternative: presto ci contageremo quasi tutti. Questo potrebbe però pure essere un cambio ...