Omicron, la Spagna vorrebbe gestirla come una forte influenza, Ricciardi storce il naso: “Non ci sono le condizioni” (Di martedì 11 gennaio 2022) Nell’ambito della lotta ai contagi dettati dalla variante Omicron, vista la sua straordinaria similarità – nei vaccinati – ai sintomi influenzali, la Spagna avrebbe deciso di gestire la situazione, proprio ‘emulando’ l’apporto ‘farmacologico’ riservato ai forti raffreddori. Un tentativo di uscire così da una situazione emergenziale, che però il docente di Igiene all’università Cattolica di Roma (e consigliere del ministro della Salute), Walter Ricciardi, sembra non condividere: “E’ il desiderio di tutti, ma oggi non ci sono le condizioni. La fattibilità di una strategia del genere deve essere confermata da evidenze scientifiche che in questo momento non mi pare ci siano. Resta un pio desiderio per ora”. Ricciardi: “E’ l’aspirazione che condividiamo tutti, ma deve ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Nell’ambito della lotta ai contagi dettati dalla variante, vista la sua straordinaria similarità – nei vaccinati – ai sintomili, laavrebbe deciso di gestire la situazione, proprio ‘emulando’ l’apporto ‘farmacologico’ riservato ai forti raffreddori. Un tentativo di uscire così da una situazione emergenziale, che però il docente di Igiene all’università Cattolica di Roma (e consigliere del ministro della Salute), Walter, sembra non condividere: “E’ il desiderio di tutti, ma oggi non cile. La fattibilità di una strategia del genere deve essere confermata da evidenze scientifiche che in questo momento non mi pare ci siano. Resta un pio desiderio per ora”.: “E’ l’aspirazione che condividiamo tutti, ma deve ...

