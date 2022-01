Omicron, gli specialisti: «Con il blocco degli interventi chirurgici a rischio 11 milioni di pazienti» (Di martedì 11 gennaio 2022) «Sono trascorsi due anni di pandemia senza individuare adeguate soluzioni per garantire l’assistenza ai pazienti più fragili come quelli oncologici, cardiologici ed ematologici. Siamo molto preoccupati per il blocco, di fatto, dell’attività chirurgica programmata determinato dalla nuova ondata pandemica causata dalla variante Omicron. Questa paralisi rischia di provocare gravi danni ai nostri pazienti, che sono circa undici milioni in Italia». È l’allarme della Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce), che ricorda come «il rinvio degli interventi chirurgici può favorire lo sviluppo di tumori in fasi più avanzate, con minori possibilità di guarigione», e che chiede «subito la riforma degli ospedali e il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) «Sono trascorsi due anni di pandemia senza individuare adeguate soluzioni per garantire l’assistenza aipiù fragili come quelli oncologici, cardiologici ed ematologici. Siamo molto preoccupati per il, di fatto, dell’attività chirurgica programmata determinato dalla nuova ondata pandemica causata dalla variante. Questa paralisi rischia di provocare gravi danni ai nostri, che sono circa undiciin Italia». È l’allarme della Federazioneoncologi, cardiologi e ematologi (Foce), che ricorda come «il rinviopuò favorire lo sviluppo di tumori in fasi più avanzate, con minori possibilità di guarigione», e che chiede «subito la riformaospedali e il ...

