Omicron, Ema: "Rischio ricovero dimezzato rispetto a Delta". Francia, verso 350mila casi (Di martedì 11 gennaio 2022) Omicron corre veloce e, entro due mesi, più di un europeo su due la potrebbe contrarre . Sono le nuove stime annunciate dall' Oms , secondo cui la variante presenta mutazioni che le consentono di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)corre veloce e, entro due mesi, più di un europeo su due la potrebbe contrarre . Sono le nuove stime annunciate dall' Oms , secondo cui la variante presenta mutazioni che le consentono di ...

Advertising

GiovaQuez : Il via libera dell'Ema ai vaccini adattati alla variante Omicron potrebbe arrivare 'in aprile-maggio' #COVID19 - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Italia Cavaleri (EMA): 'Vaccini a brevi intervalli non sono sostenibili. Al lavoro per la variante Omicron' https://t… - PrimaCommunica2 : #Italia Cavaleri (EMA): 'Vaccini a brevi intervalli non sono sostenibili. Al lavoro per la variante Omicron' - fisco24_info : Ema, possibile ok a vaccini per Omicron ad aprile-maggio: 'Ma valutiamo se ulteriori dosi vadano a favore salute pu… - infoitsalute : L'Ema: 'Possibile ok a vaccini per Omicron ad aprile-maggio'. Oms: 'Servono per la prevenzione -