“Omicidio premeditato di milioni di persone coordinato ai massimi livelli” – Naomi Wolf e il dottor Malone rispondono alle rivelazioni di Project Veritas VIDEO

Advertising

mikywhite : RT @momasaniello: 'Omicidio premeditato di milioni di persone coordinato ai massimi livelli' - Naomi Wolf e il dottor Malone rispondono all… - PattyRossy70 : RT @momasaniello: 'Omicidio premeditato di milioni di persone coordinato ai massimi livelli' - Naomi Wolf e il dottor Malone rispondono all… - bellogatto1 : RT @momasaniello: 'Omicidio premeditato di milioni di persone coordinato ai massimi livelli' - Naomi Wolf e il dottor Malone rispondono all… - angeleri_mauro : RT @momasaniello: 'Omicidio premeditato di milioni di persone coordinato ai massimi livelli' - Naomi Wolf e il dottor Malone rispondono all… - roberto_ave : RT @momasaniello: 'Omicidio premeditato di milioni di persone coordinato ai massimi livelli' - Naomi Wolf e il dottor Malone rispondono all… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio premeditato

TRIESTE - Il Giudice per le indagini preliminari di Trieste ha convalidato il fermo di Alì, il giovane di 21 anni di origini marocchine, fermato dai Carabinieri pervolontarionell'ambito delle indagini sulla morte di Robert Trajkovic. Ieri il 21 enne è stato sentito dal Gip e si è avvalso della facoltà di non rispondere . Il cadavere di ......traccia e tra i due è scoppiato un forte diverbio degenerato poi nell'. Bonturi subito dopo l'arresto ha confessato, ma al pm Francesca Buganè Pedretti ha sempre negato di averil ...TRIESTE - Il Giudice per le indagini preliminari di Trieste ha convalidato il fermo di Alì, il giovane di 21 anni di origini marocchine, fermato dai Carabinieri per omicidio volontario premeditato nel ...L'avvocato dell'uomo, scomparso lo scorso 4 gennaio, ha affermato che "Bonturi non ha retto il peso di questa terribile azione" ...