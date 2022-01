Oggi è un altro giorno, Cristiano Malgioglio distrutto:" Mi ha lasciato un grande dolore" (Di martedì 11 gennaio 2022) Cristiano Malgioglio, ospite di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, ha raccontato di aver molto sofferto nella vita a causa di due grandi perdite che lo hanno colto di sorpresa, il primo triste ricordo è quello di Maria Schneider il secondo, quello che lo ha condotto alle lacrime la telefonata di Raffaella Carrà pochi giorni prima che morisse lo scorso 5 luglio 2021. Il cantautore siciliano è scoppiato in lacrime quando Maria Schneider è stata ricordata da un video commemorativo. L'attrice, nota soprattutto per il suo ruolo in "L'ultimo tango a Parigi nel 2011 all'età di 58 anni, Cristiano Margiglio ha ammesso Oggi in lacrime: "Mi ha reso così infelice, mi sono innamorato di lei, nessuno ha capito. Dopo l'ultimo tango a Parigi è caduta in depressione e nessuno ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 11 gennaio 2022), ospite diè unda Serena Bortone, ha raccontato di aver molto sofferto nella vita a causa di due grandi perdite che lo hanno colto di sorpresa, il primo triste ricordo è quello di Maria Schneider il secondo, quello che lo ha condotto alle lacrime la telefonata di Raffaella Carrà pochi giorni prima che morisse lo scorso 5 luglio 2021. Il cantautore siciliano è scoppiato in lacrime quando Maria Schneider è stata ricordata da un video commemorativo. L'attrice, nota soprattutto per il suo ruolo in "L'ultimo tango a Parigi nel 2011 all'età di 58 anni,Margiglio ha ammessoin lacrime: "Mi ha reso così infelice, mi sono innamorato di lei, nessuno ha capito. Dopo l'ultimo tango a Parigi è caduta in depressione e nessuno ...

