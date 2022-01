Nuovo accorso Russia-Turchia nel gas Così Mosca rafforza la sua presa economica e geopolitica su Ankara

(Di martedì 11 gennaio 2022) Sila partnership commerciale tra, dopo ilaccordo sul gas tra Gazprom e Botas. Al di là della singola intesa, che prevede l’esportazione fino a 5,75 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno attraverso il gasdotto Turkish Stream per 4 anni, spicca la strategia complessiva del Cremlino, intenzionato a intensificare relazioni e, quindi, dipendenzain settori connessi come Libia, Siria e Ucraina. Più nel dettaglio Gazprom Export e il suo principale partner in, Turkish Botas, hanno firmato un pacchetto di accordi per la fornitura di gas russo e l’uso delle infrastrutture di trasporto. L’intesa si pone come la risposta russa alle alleanze Usa nel Mediterraneo: gli Stati Uniti continuano a sostenere attivamente gli sforzi regionali ...

