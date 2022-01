Nuova svolta nelle relazioni tra Marocco e Germania (Di martedì 11 gennaio 2022) A dicembre una prima svolta era arrivata dal ministro degli Esteri Annalena Baerbock, adesso l’orientamento tedesco sul Sahara Occidentale è stato confermato dallo stesso presidente federale, Frank-Walter Steinmeir. In una missiva inviata a Re Mohammed VI, il capo dello Stato tedesco ha dato ampio credito alla proposta marocchina sull’autonomia del Sahara Occidentale. Proprio come fatto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 gennaio 2022) A dicembre una primaera arrivata dal ministro degli Esteri Annalena Baerbock, adesso l’orientamento tedesco sul Sahara Occidentale è stato confermato dallo stesso presidente federale, Frank-Walter Steinmeir. In una missiva inviata a Re Mohammed VI, il capo dello Stato tedesco ha dato ampio credito alla proposta marocchina sull’autonomia del Sahara Occidentale. Proprio come fatto InsideOver.

