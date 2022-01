“Notizia terribile”. Antonella Clerici in lutto, tutto il dolore a inizio puntata: “Era una grande persona” (Di martedì 11 gennaio 2022) Una bruttissima Notizia ha colpito tutti nella giornata dell’11 gennaio e anche Antonella Clerici ha voluto esprimere tutto il suo dolore nella sua trasmissione Rai, che conduce quotidianamente. Ha aperto il programma con un pensiero molto forte e commovente, che è stato ovviamente condiviso da tutti i telespettatori da casa. E da parte sua c’è stato un lungo riconoscimento non solo ad un grande professionista, ma anche ad un grande uomo che purtroppo non c’è più. Antonella Clerici aveva sfiorato le lacrime anche alcune settimane fa, prima delle festività natalizie, dopo la tragedia di Ravanusa in Sicilia: “Al di là delle colpe e delle motivazioni che poi si cercheranno, vorrei fare una preghiera e mandare un forte abbraccio a tutte ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Una bruttissimaha colpito tutti nella giornata dell’11 gennaio e ancheha voluto esprimereil suonella sua trasmissione Rai, che conduce quotidianamente. Ha aperto il programma con un pensiero molto forte e commovente, che è stato ovviamente condiviso da tutti i telespettatori da casa. E da parte sua c’è stato un lungo riconoscimento non solo ad unprofessionista, ma anche ad unuomo che purtroppo non c’è più.aveva sfiorato le lacrime anche alcune settimane fa, prima delle festività natalizie, dopo la tragedia di Ravanusa in Sicilia: “Al di là delle colpe e delle motivazioni che poi si cercheranno, vorrei fare una preghiera e mandare un forte abbraccio a tutte ...

