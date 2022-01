Notizia shock dalla Francia: minacce di morte per la stella del Psg! (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha dell’inverosimile la Notizia che arriva dalla Francia, in particolare da Bondy, a pochi passi dalla capitale. No, questa volta il calcio non c’entra, ma ad essere preso di mira è nuovamente il talento del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, per motivi che non riguardano il rettangolo di gioco. Mbappe – Paris Saint-Germain – News L’attaccante ha dovuto fare i conti con qualche fischio di troppo negli ultimi match legati ai malumori dovuti al mancato rinnovo, ma l’ultimo episodio, ne sono certi in Francia, è di carattere politico. A Bondy, paese in cui il campione è cresciuto e che non ha mai smesso di sostenere con la sua fo ndazione, una sua gigantografia è stata ricoperta con una frase lapidaria: ”sei morto”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione e che sembrano essere legate al ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha dell’inverosimile lache arriva, in particolare da Bondy, a pochi passicapitale. No, questa volta il calcio non c’entra, ma ad essere preso di mira è nuovamente il talento del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, per motivi che non riguardano il rettangolo di gioco. Mbappe – Paris Saint-Germain – News L’attaccante ha dovuto fare i conti con qualche fischio di troppo negli ultimi match legati ai malumori dovuti al mancato rinnovo, ma l’ultimo episodio, ne sono certi in, è di carattere politico. A Bondy, paese in cui il campione è cresciuto e che non ha mai smesso di sostenere con la sua fo ndazione, una sua gigantografia è stata ricoperta con una frase lapidaria: ”sei morto”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione e che sembrano essere legate al ...

Advertising

xsheeranscarss : Io oggi giornata sconvolta da una notizia ricevuta stamattina davvero sono sotto shock non riesco a fare niente - sarabol1 : @Seagull_2021 @radiosilvana Concordo, notizia shock e triste, al di là dell'età, schieramento politico, mi ha lasciato di stucco - Seagull_2021 : @sarabol1 @radiosilvana Come detto, questa notizia per me è stata uno shock. Sono molto addolorato, era una brava p… - nekosbaka : RT @antipa_tia: Annunciando che non si sarebbe ricandidato alla Presidenza dell’Europarlamento, ho pensato: “ecco il nostro nuovo President… - l_ape_rosa : @antipa_tia Altro che shock. Ieri aveva twittato su Silvia Tortora e lo avevo preso per un segnale di ripresa. Senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizia shock Pescatore trova vomito di balena: vale oltre 1 milione di euro! La notizia ha lasciato davvero senza parole tutti, anche per via di quello che è stato ritrovato ... Vomito di balena: valore shock Nella rete infatti è finito un'enorme blocco di vomito di balena che ...

Legionella, vaccino e speculazioni: come è morto il presidente David Sassoli David Sassoli, i vaccini non c'entrano con la sua morte: era malato da tempo La notizia della morte di David Sassoli è arrivata inaspettata e improvvisa, alimentando le ... shock, coagulazione ...

Covid, notizia shock da Moderna: “Potrebbe servire quarta dose in autunno” ilSicilia.it Energia, Confindustria: costo per le imprese sarà di 37 miliardi nel 2022 (Teleborsa) - "Lo shock energetico è un problema per tutte le filiere, il rischio che corriamo, oltre al blocco della produzione che sta già avvenendo in alcuni settori, è che le aziende spostino altr ...

Con il Covid più rapporti intimi? Ecco i numeri shock dell'industria dei profilattici Per questo motivo, Karex ha dovuto registrare per l’anno fiscale 2020 – concluso a giugno – perdite per alcune centinaia di migliaia di euro. Adesso però la compagnia è speranzosa che la graduale usci ...

Laha lasciato davvero senza parole tutti, anche per via di quello che è stato ritrovato ... Vomito di balena: valoreNella rete infatti è finito un'enorme blocco di vomito di balena che ...David Sassoli, i vaccini non c'entrano con la sua morte: era malato da tempo Ladella morte di David Sassoli è arrivata inaspettata e improvvisa, alimentando le ..., coagulazione ...(Teleborsa) - "Lo shock energetico è un problema per tutte le filiere, il rischio che corriamo, oltre al blocco della produzione che sta già avvenendo in alcuni settori, è che le aziende spostino altr ...Per questo motivo, Karex ha dovuto registrare per l’anno fiscale 2020 – concluso a giugno – perdite per alcune centinaia di migliaia di euro. Adesso però la compagnia è speranzosa che la graduale usci ...