Non risponde ai familiari al telefono, si teme il peggio ma i vigili del fuoco trovano la donna ad ascoltare la messa a tutto volume (Di martedì 11 gennaio 2022) ANCONA - Ripetute chiamate, passano i minuti ma nessun cenno. E la preoccupazione sale. Così un familiare di una signora residente in via Colleverde con tanta paura addosso chiama i vigili del fuoco e ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 11 gennaio 2022) ANCONA - Ripetute chiamate, passano i minuti ma nessun cenno. E la preoccupazione sale. Così un familiare di una signora residente in via Colleverde con tanta paura addosso chiama idele ...

Advertising

GuidoDeMartini : ??UNICA DOMANDA SCOMODA PER DRAGHI DA UN GIORNALISTA ????INGLESE????: Boris Johnson aveva RAGIONE a NON INTRODURRE NUOVE… - SimoneAlliva : Volevo dare un affettuoso buffetto ai colleghi che nel 2022 si svegliano da una lunga pennichella e s'accorgono che… - DAXdB : RT @ProfCampagna: 'Ama e ridi se amor risponde piangi forte se non ti sente. Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori'. L… - magicaGrmente22 : @dottorbarbieri responsabile o complice. Perché leggere credo sia alla loro portata, quindi o non hanno letto, o no… - Morfeo50361922 : @AxiaFel Alle domande retoriche non si risponde. #DraghiVattene -