Non mi lasciare anticipazioni: Elena cerca di sgominare la rete, salverà Angelo? (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ andata in onda ieri la prima puntata di Non mi lasciare, la nuova serie di Rai 1 che porta in prima serata un tema delicatissimo, quello delle reti di adulti e pedofili che sfruttano i bambini, li vendono nel dark web, li ingannano usando i social per arrivare a loro. E’ la storia di Elena che da oltre 7 anni indaga su una storia che le sta particolarmente a cuore, convinta che nel nord Italia, tra Pordenone e Rovigo, ci sia una rete da sgominare. Dopo la morte di Gilberto, un ragazzino che voleva lasciare a tutti i costi Venezia, deluso dalla sua famiglia e irretito da una ragazzina che aveva incontrato solo virtualmente sul web, Gilberto viene ritrovato morto. Tutti pensano a un suicidio ma Elena no, sa che è stato ucciso e ha ragione. Torna quindi a Venezia dove trova il suo ex ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ andata in onda ieri la prima puntata di Non mi, la nuova serie di Rai 1 che porta in prima serata un tema delicatissimo, quello delle reti di adulti e pedofili che sfruttano i bambini, li vendono nel dark web, li ingannano usando i social per arrivare a loro. E’ la storia diche da oltre 7 anni indaga su una storia che le sta particolarmente a cuore, convinta che nel nord Italia, tra Pordenone e Rovigo, ci sia unada. Dopo la morte di Gilberto, un ragazzino che volevaa tutti i costi Venezia, deluso dalla sua famiglia e irretito da una ragazzina che aveva incontrato solo virtualmente sul web, Gilberto viene ritrovato morto. Tutti pensano a un suicidio mano, sa che è stato ucciso e ha ragione. Torna quindi a Venezia dove trova il suo ex ...

