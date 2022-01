“Non è come dicono”. Alessandra Mastronardi, le (strane) voci sul matrimonio saltato (Di martedì 11 gennaio 2022) Sembravano perfetti insieme, addirittura pronti per il grande e temuto passo. Ma dopo tre, idilliaci, anni insieme qualcosa sembra essere andato storto per Alessandra Mastronardi e Ross McCall. Nozze annullate? Per volere di chi? Dubbi sollevati dal periodico Diva e Donna che, nel contempo, ha cercato di fornire ai lettori delle risposte. Risposte che, solamente da qualche ora, sono poi state commentate dalla diretta interessata tramite Instagram. Sarebbe stata proprio Alessandra Mastronardi a mettere un punto decisivo all’invidiata relazione amorosa che la vedeva da tempo al fianco del collega scozzese Ross McCall. Agli esordi della scorsa estate l’indimenticabile Eva Cudicini de I Cesaroni, nel corso di un’intervista, aveva confermato di aver in progetto il matrimonio. E adesso? Dopo i tanti ... Leggi su tuttivip (Di martedì 11 gennaio 2022) Sembravano perfetti insieme, addirittura pronti per il grande e temuto passo. Ma dopo tre, idilliaci, anni insieme qualcosa sembra essere andato storto pere Ross McCall. Nozze annullate? Per volere di chi? Dubbi sollevati dal periodico Diva e Donna che, nel contempo, ha cercato di fornire ai lettori delle risposte. Risposte che, solamente da qualche ora, sono poi state commentate dalla diretta interessata tramite Instagram. Sarebbe stata proprioa mettere un punto decisivo all’invidiata relazione amorosa che la vedeva da tempo al fianco del collega scozzese Ross McCall. Agli esordi della scorsa estate l’indimenticabile Eva Cudicini de I Cesaroni, nel corso di un’intervista, aveva confermato di aver in progetto il. E adesso? Dopo i tanti ...

