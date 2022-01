Noemi senza trucco: la “rossa” della musica assolutamente meravigliosa (Di martedì 11 gennaio 2022) Noemi è una delle cantautrici più note e interessanti del momento. Lanciata dal talent X Factor, la sua carriera ha subito preso il volo ed è presto diventata famosissima in tutta Italia. Ma avete mai visto Noemi senza trucco? assolutamente meravigliosa! Noemi è ormai una cantante affermata, ma non tutti sanno che a lanciarla è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 11 gennaio 2022)è una delle cantautrici più note e interessanti del momento. Lanciata dal talent X Factor, la sua carriera ha subito preso il volo ed è presto diventata famosissima in tutta Italia. Ma avete mai vistoè ormai una cantante affermata, ma non tutti sanno che a lanciarla è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

sandrini_noemi : RT @asapdavidos: mentire senza emozioni, come fai? - ____noemi_____ : Non so come farei senza AirPods - noemi_spa : @AndreaMusitanoG Luca Donadel ieri ha pensato a una cosa molto plausibile: rieleggeranno per “commozione” Matt4rell… - noemi_spa : @Ashen_One___ P.S. In “1984” non c’erano scene del genere da quel che ricordo. Mi riferisco al clima distopico dove… - noeemisimone : @0x1mor0n senza di noemi e basta* -